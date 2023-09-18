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        Van'da gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi

        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:04
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        Van'da gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-17 Eylül'de 8 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, tabanca, 3 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu, 5 bin 698 paket sigara ve 38 botoks ilacı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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