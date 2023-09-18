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        Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezon hazırlıklarına başladı

        Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:43
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        Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezon hazırlıklarına başladı
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        Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçen oyuncular, antrenörler Emrah Eker, İrem Yönten ve Menekşe Kaplan yönetiminde Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu spor salonunda bir araya geldi.

        Yeni sezonda 2. Lig 16. grupta yer alacak kırmızı siyahlıların grubunda Mardin'den 3, Diyarbakır, Şırnak ve Van'dan 2'şer takım yer alıyor.

        Van Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında 22 Ekim'de Şırnak temsilcisi Silopi Gelişim Faaliyetleri Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

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