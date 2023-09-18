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        Van'da kent meydanı çalışmaları devam ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:45
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        Van'da kent meydanı çalışmaları devam ediyor
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        Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 6 bin 580 metrekarelik alan kent meydanı olarak tasarlandı.

        Alanın yanındaki alışveriş merkezinin duvarı, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan resimlerle süslendi.

        Ressamlar tarafından duvara Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedisi, Hüsrev Paşa Camii, flamingo ve İnci Kefali resimleri çizildi.

        Meydan, konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde de kullanılabilecek.

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