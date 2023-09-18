Van'da kantinlere yönelik denetim gerçekleştirildi

Van'ın İpekyolu Belediyesince, okullardaki kantinlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla kantinlerin ruhsatını, temizliğini ve ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti.

Kuralla uymadığı tespit edilen kantin işletmecilerini uyaran ekipler, eksiklerin giderilmesini istedi.

Ekipler, okulların çevresindeki iş yeri sahiplerini de bilgilendirdi.