Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Mıtırık, Cumhuriyet Savcısı İlker Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.