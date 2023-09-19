Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Hakkari'de yaralı bulunan ayının tedavisi sürüyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayının Van'daki tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yaralı bulunan ayının tedavisi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayının Van'daki tedavisi devam ediyor.

        Elektrik arızasına müdahale etmek için Kazan Vadisi'ne giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yolun kenarında yaralı bulduğu ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'a getirildi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde muayenesi yapılan ayının arka iki bacağının felç olduğu tespit edildi.

        Gerekli müdahaleleri yapılan ayının merkezdeki tedavi süreci devam ediyor.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bu yıl trafik kazalarına bağlı olarak ayı yaralanmalarının sıklıkla yaşandığını söyledi.

        Ayının tedavisinin uzun süreceğini belirten Aslan, "Yaralı ayının genel muayenesini yaptık. Boyundan yaralandığı için arka ayakları felç olmuş. Hayvanı stabil hale getirdik ama felç durumu devam ediyor. Felç tedavisi uzun sürüyor. Genellikle de olumlu yanıt vermez. Biz uzun süre tedavi etmeye çalışacağız. Doğaya bırakmazsak da merkezimizde misafir edeceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar
        Cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar
        Pembe kıyafetli kadınlar 2 bin 800 rakımlı yaylada bal hasadına başladı
        Pembe kıyafetli kadınlar 2 bin 800 rakımlı yaylada bal hasadına başladı
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon çalış...
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon çalış...
        Van'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilip doğaya salınacak
        Van'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilip doğaya salınacak
        Doğaseverler, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için Artos Dağı'na...
        Doğaseverler, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için Artos Dağı'na...