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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:21
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş Şubesi ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "hırsızlık", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan 6 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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