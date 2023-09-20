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        Van'da peynir bidonu ile valize gizlenmiş 267 sikke ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:09
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        Van'da peynir bidonu ile valize gizlenmiş 267 sikke ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçta yapılan aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen sikkelerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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