Van'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı mobil temizlik ekiplerince, ilçe genelinde bulunan cami, mescit ve Kur'an kurslarının iç ve dış mekanları temizlendi.

İbadethanelerin bahçe ve avlularında da bakım yapan ekipler, ağaçları budadı, otları biçti.