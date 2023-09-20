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        Van'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:02
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        Van'da ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıldı.

        İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı mobil temizlik ekiplerince, ilçe genelinde bulunan cami, mescit ve Kur'an kurslarının iç ve dış mekanları temizlendi.

        İbadethanelerin bahçe ve avlularında da bakım yapan ekipler, ağaçları budadı, otları biçti.

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