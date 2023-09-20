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        Van'da 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi

        Van Büyükşehir Belediyesi, 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:30
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        Van'da 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        E-devlet üzerinden ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu, belediye tarafından 4 çocuk ve 3 yetişkine tekerli sandalye verildi.

        Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle düşük gelirli olan ailelere öncelik verilerek, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapıldı.

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