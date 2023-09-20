Van'da asfalt çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesince, Edremit ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Eminpaşa Mahallesi'nde 1,8 kilometrelik Mehmetbey Sokağı sıcak asfalta kavuşturuldu.

Sahil Yolu'na bağlantısı olan sokakta ekipler, çizgi çalışması yapacak.