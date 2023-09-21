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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:24
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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren aileleri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

        Eyleme katılan Saliha Mert, 2015'te oğlunun dağa götürüldüğünü, 5 yıldır eylemini sürdürdüğünü söyledi.

        Oğluna kavuşma hayaliyle yaşadığını belirten Mert, "Oğlum HDP yandaşları tarafından İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırıldı. Diyarbakır, Hakkari, Muş ve Van'da eylemlerimiz devam ediyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı çalanların kapısındayız. HDP bizim çocuklarımızın katilidir. Çocuklarımız bile bile gitmedi, hepsini kandırdılar. Onları bitirmeden durmayacağız. Bütün anneler burada. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz." diye konuştu.

        Anne Nazlı Sancar ise eylemleri sayesinde 46 ailenin evladına kavuştuğunu dile getirerek, "Kızım yanımda olmadığı için nereye gitsem kendimi eksik hissediyorum. HDP bizden ne istiyor? Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum. Rabb'imin izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız." dedi.

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