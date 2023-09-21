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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pet-CT ünitesi açıldı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kanser hastaları için tanı koyma aşamasının hızlandırılmasını sağlayan Pet-CT ünitesi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:47
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pet-CT ünitesi açıldı
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kanser hastaları için tanı koyma aşamasının hızlandırılmasını sağlayan Pet-CT ünitesi hizmete alındı.

        Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ünitenin açılışında yaptığı konuşmada, hastanenin sadece kente değil, çevre illere de hizmet veren bir sağlık üssü olacağını söyledi.

        Söz konusu ünitenin kent için büyük bir yatırım olduğunu belirten Sarıkaya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ciddi emekler sonucu açılan Pet-CT ünitemiz yaklaşık 15 gündür hastalarımıza hizmet veriyor. Hem yönetimimizin hem İl Sağlık Müdürlüğümüzün büyük uğraş ve desteğiyle burayı bugünlere getirebildik. Bu sayede kanser teşhisi almış, evre yapılması gereken veya bir kitlesi olup kanser açısından tetkik edilmesi gereken hastalar, başka illere gitmeden kendi hastanesinde bu hizmeti alabilmenin rahatlığını yaşayacaktır. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Başta İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Tosun, Başhekim Yardımcımız Gökhan Asanatuci, Nükleer Tıp Uzmanı Mustafa Başıbüyük ve bize bu imkanları sundukları için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum."

        Nükleer Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Başıbüyük da nükleer tıpta kullanılan Pet- CT cihazının kanserli hastalarda, kalp hastalarında ve beyin hastalarında kullanılan bir tetkik olduğunu aktardı.

        Kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da yardımcı olduklarını ifade eden Başıbüyük, "Pet- CT ünitemizde daha çok kanser tanısı almış hastalara, metastaz dediğimiz diğer organlara yayılıp, yayılmadığını değerlendiriyoruz. Kanser hastalarının almış olduğu tedavinin yanıtının iyi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Şu anda günlük 10 civarında hasta alıyoruz. Ünitemiz yeni kurulduğu için bu sayı giderek artacaktır. Günlük 20-25 hastaya bakmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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