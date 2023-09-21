Van'a yeni atanan öğretmenler için "hoş geldin" etkinliği düzenlendi

Van'da yeni göreve başlayan öğretmenler için "Aramıza hoş geldin öğretmenim" programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda öğretmenlere çiçek verildi.

Programda konuşan Mehmet Nurettin Aras, kente atanan 2 bin öğretmenin göreve başladığını söyledi.

Fırsat buldukça öğretmenlerle bir araya geleceklerini belirten Aras, "Burası sizin kurumunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde, istediğiniz sorununuzla veya bizleri ziyaret etmek istediğinizde gelebilirsiniz. Biz bunun için buradayız." dedi.

Dünyanın en güzel, en kıymetli mesleğini icra ettiklerini dile getiren Aras, şunları kaydetti:

"Sizin için çok heyecanlı çok duygu dolu günler. Bu mesleğe yeni adım atmış olmak, bu mesleğin mensubu olmak dünyanın en onur verici durumu olsa gerek. Bu heyecanı sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlarımla tanışırken ben de çok heyecanlanıyorum. İlk defa öğretmen olmak, ilk defa öğretmenlik mesleğinin tadına varmak çok heyecan verici. İçinizdeki bu heyecan hep devam etsin. Arzumuz ve sizden ricamız bu. Şu an hissettiğiniz şeyleri sonuna kadar hissedin. Sahada okul yöneticilerimiz, ilçe milli eğitim yöneticilerimiz hepimiz sizlerin heyecanını devam ettirmek için çalışacağız. Çünkü bu heyecan biterse öğretmenlik mesleği bitiyor. İnsanlar gözbebeği çocuklarını bizlere emanet ediyor. Bu bilinçle bu mesleği icra edeceğinizi biliyorum ve inanıyorum. Aramıza 2 bin yeni öğretmenimizin katılması bize büyük bir güç verdi."

Programın sonunda Aras, öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.