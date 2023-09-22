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        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu

        ÖZKAN BİLGİN - Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:23
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        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görevlisi resim öğretmeni oldu
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'da temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarlarını resimlerle süsleyen işitme engelli Muhammed Nur Biçer, resim öğretmenliğine atanarak hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.

        Küçüklüğünden bu yana resim çizmeye ilgisi olan ve 2020'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 27 yaşındaki Biçer, yıl başında yapılan engelli sürekli işçi alımı kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı.

        Hastanede göreve başladıktan sonra da resim çizmeye devam eden Biçer'in çalışma şartları, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'ya yaptığı karakalem portre resmini hediye etmesiyle değişti.

        Aldığı hediye sayesinde Biçer'in yeteneğinin farkına varan başhekim, ondan hastane duvarlarına resimler çizmesini istedi.

        Bunun üzerine hazırladığı örnek çalışması hastane çalışanları tarafından çok beğenilen Biçer, tüm servislerin duvarlarını hastaların ve çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

        Bu çalışmaları yaparken Kamu Personeli Seçme Sınavı'na da hazırlanan Biçer, aldığı puan sayesinde Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı.

        Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu mesleğe kavuşmanın sevincini yaşayan Biçer, bundan sonra yaptığı resimlerle ve verdiği eğitimle öğrencilerinin hayal dünyasını renklendirmek istiyor.

        - "Renkler insanlara mutluluk verebiliyor

        Biçer, AA muhabirine, hastanede bir yandan resim çizip hastaneyi güzelleştirirken bir yandan da hayali olan öğretmenlik mesleği için sınava hazırlandığını söyledi.

        Başhekim Sarıkaya ile tanışmasının ardından hastanedeki çalışma sürecinin değiştiğini ve gönüllü olarak resimler çizmeye başladığını anlatan Biçer, şunları kaydetti:

        "Hastanenin duvarlarına onlarca resim yaptım. Amacım hem hastane çalışanlarının hem de hastaların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktı. Resimlerde özellikle renklere çok dikkat ettim. Çünkü renkler insanlara mutluluk verebiliyor. Herkes çalışmalarımı çok beğendi ve olumlu dönüşler aldım. Ancak tam olarak istediğim iş bu değildi. Ben resimlerimi çocuklarla yapmak istiyordum. Çok şükür hayalimdeki mesleği kazandım ve göreve başladım. Ancak hastane ile iletişimimi hiç kesmeyeceğim. Ne zaman desteğe ihtiyaçları olursa elimden gelen her konuda yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

        - "Bazen resimler üzerinden insanlara rahatsızlıklarını anlatıyoruz"

        Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya ise Biçer'in yeteneğini fark ettikten sonra hastanenin kasvetli ve gergin ortamını dağıtacak resimlerle güzelleştirmek için birlikte bir hedef belirlediklerini belirtti.

        Hastanede daha önce de çocuk servisinde yapılan benzer çalışmadan çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Muhammed Nur'un yeteneğini fark ettikten sonra kendisiyle bir kaç görüşme yaptık. Hastaneye görsel anlamda nasıl bir katkıda bulunabileceğimizi birlikte düşündük. Kardiyoloji kökenli olduğum için Anjiyo servisinde uygun resimler çizmesini istedim. Kalple ilgili çok güzel resimler çizdi. Hatta hastalara kalp damar tıkanıklığını anlatmamız için bir görsel çizdi. Bazen hastalarımıza hastane koridorunda bu görsel üzerinden rahatsızlığını anlatıyoruz. Muhammed Nur'un hayal ettiği öğretmenlik mesleğini kazanması bizi mutlu etti ama artık personelimiz olmadığı için de üzgünüz. Sağ olsun yine de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa bize desteğini sürdürüyor."

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