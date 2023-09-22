Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesinin "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil yolu çalışmalarında şu ana kadar 8.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapılırken, günlük ortalama 600 metre ilerleme sağlanıyor.

Proje kapsamında, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve orta refüjde de çalışmalar devam ederken, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları, ahşap yürüyüş yolları, aydınlatma, çocuk oyun grupları, spor aletleri, tuvalet ve mescit gibi donatılar inşa ediliyor.

Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı projenin kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.