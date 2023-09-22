Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi

Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği İl Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen programda hasta ve yakınlarına hastalıkla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu programda, dilek balonları uçuruldu.

Bisikletliler de sağlıklı yaşama dikkati çekmek için pedal çevirdi.