Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi

        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği İl Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen programda hasta ve yakınlarına hastalıkla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

        Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu programda, dilek balonları uçuruldu.

        Bisikletliler de sağlıklı yaşama dikkati çekmek için pedal çevirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı