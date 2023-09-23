Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor

        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor.

        Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde start aldı.

        Birçok ilden kente gelen 67 sporcu, Ayanis Mahallesi'ndeki alanda Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde uçuş yaparak hedefe ulaştı.

        Göl kıyısında düzenlenen parkurda yarışan paramotor tutkunlarının gösterisi beğeni topladı.

        Gösteri sırasında dengesini kaybederek Van Gölü kıyısına düşen bir paramotor pilotu, Van Gölü Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, Van'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Van Gölü'nün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Van çok kadim bir şehir. Bizleri bağırlarına bastılar. Çok güzel karşılandık. Van Gölü çok güzel bir yer. Burada uçmak muhteşem. Türkiye'de ilk kez paramotor yarışlarını burada yapıyoruz. 1700 rakımda olması bizleri zorluyor ama yine de burada ilk kez yarış yapıyoruz. Yamaç paraşütü dalında 50 sporcumuz geldi. Yarış için meteorolojik veriler çok iyi. Yarış gün boyunca devam edecek. Yarında uçuşlarımız olacak. Kıyasıya bir mücadele var."

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir de "Yarışmanın ilkini gerçekleştiriyoruz. Birçok ilden sporcu geldi. Van'daki sporcularımız da profesyonel pilotlarla uçma şansı buldu. Bu yarışma ilimize büyük bir ivme kattı. Çünkü ilimizin coğrafyası bu işe uygun. İrtifa farkı olmasına rağmen güzel uçuşlar izliyoruz." diye konuştu.

        Yamaç paraşütü pilotu İlhan Gezgen de "Çok güzel bir manzarada yarışıyoruz. Van'ı da 12 sporcu temsil ediyor. İl dışından gelen sporcular manzaraya hayran kaldı. İzleyenleri mest eden bir doğa var. Güzel bir yarışma oluyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını süslüyordu! Engelli temizlik görevlisi artık resim öğretmeni
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi
        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi
        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı