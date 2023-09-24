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        Van'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:29
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        Van'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Beşçatak Mahallesi mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan keçileri fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek, yardım istedi.

        Bölgeye giden Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği personeli, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek, 6 keçiyi bulundukları yerden çıkardı.

        Keçiler, sahiplerine teslim edildi.

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