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        Van'da down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu

        Van'ın Erciş ilçesinde down sendromlu gencin asker olma hayali, İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:39
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        Van'da down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu
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        Van'ın Erciş ilçesinde down sendromlu gencin asker olma hayali, İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

        Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki down sendromlu Faruk Büyüktepe, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı.

        Büyüktepe'nin Çaldıran Komando Taburunda görevli ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Ömer Büyüktepe de kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığına talepte bulundu.

        Talebin kabul edilmesi üzerine evinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Büyüktepe, burada üniforma giydi, yemin ederek kulede nöbet tuttu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hizmet anısı plaketi takdim edilen ​​​​​​​Büyüktepe, askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana silah verdiler, nöbet tuttum. Komutanlarıma çok teşekkür ederim. Askerleri çok seviyorum." dedi.

        Baba Mücahit Büyüktepe ise oğlunun hayalinin askerlik yapmak olduğunu ifade ederek, "Bize sürekli 'Bana asker gecesi yapın' derdi. Büyük oğlum uzman çavuş olduğu için onun gibi olmak isterdi. Biz de oğlumun hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığına talepte bulunduk. Talebimiz kabul edilince Faruk'u alıp komutanlığa getirdik. Burada üniformasını giyip yemin etti. Güzel bir gün geçirip mutlu olmasını sağlayan komutanlarımıza teşekkür ederiz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

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