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        İpekyolu Belediyesinden "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

        Van'ın İpekyolu Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında spor etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:43
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        İpekyolu Belediyesinden "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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        Van'ın İpekyolu Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında spor etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Okulu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı.

        Etkinlik kapsamında parkta yürüyüş yapıldı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından katılımcılara egzersiz yaptırıldı.

        Belediye görevlileri, etkinliğe katılanlara çorba, çay ve su ikramında bulundu.

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