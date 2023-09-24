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        Van'da "5. Bisiklet Festivali" düzenlendi

        Van'ın Edremit Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen bisiklet festivali 11 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:15 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:27
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        Van'da "5. Bisiklet Festivali" düzenlendi
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        Van'ın Edremit Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen bisiklet festivali 11 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında organize edilen bisiklet festivali için sporseverler Havalimanı Kavşağı'nda bir araya geldi.

        Festivalde, Belediye Başkanı İsmail Say, protokol üyeleri ve sporseverler, sağlıklı yaşam sloganıyla pedal çevirdi.

        Edremit Kent Meydanı'nda sona eren etkinliğin ardından konuşan Say, Van Gölü'nü korumak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Katılımcılarla 11 kilometrelik parkuru tamamladıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

        "Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz festivale, gönüllüler, Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, doktorlarımız ve bisikletseverler katıldı. İlçemizde sürekli sportif aktiviteler düzenliyoruz. Bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın vurgusunu yaptığı ve tüm dünyanın örnek aldığı sıfır atık çalışmasının bir parçası olmak istedik. Atıkları ne kadar azaltabilirsek çevremizi o kadar korumuş oluruz. Hem Van Gölü'nü hem de çevremizi korumak istiyoruz. Etkinliğe katılanlara teşekkür ederim."

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise "Sağlıklı bir yaşam için hareket etmeliyiz, yürümeliyiz ve bisiklet sürmeliyiz. Aynı zamanda Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalı, korumalıyız. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini ifade etti.

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