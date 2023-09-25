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        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:41
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        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 17-24 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 dini istismar eden terör örgütleri ve 1 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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