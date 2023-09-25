Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 17-24 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 dini istismar eden terör örgütleri ve 1 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.