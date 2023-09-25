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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:14
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-24 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

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