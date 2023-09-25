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        İpekyolu'nda öğrenciler "Çocuk Akademisi" ile hayallerini gerçekleştirecek

        Van'ın İpekyolu Belediyesince hayata geçirilecek "Çocuk Akademisi" projesi ile öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:58
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        İpekyolu'nda öğrenciler "Çocuk Akademisi" ile hayallerini gerçekleştirecek
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        Van'ın İpekyolu Belediyesince hayata geçirilecek "Çocuk Akademisi" projesi ile öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalı Mahallesi'nde Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan ve yakın zamanda bitirilmesi planlanan akademide, öğrenciler için bilişim ve teknoloji, yabancı dil, dikkat toplama, tasarım, drama ve bale gibi 12 atölye kurulacak.

        Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak atölyelerde, birçok alanda eğitimler verilecek, çevre bilincinin oluşturulması sağlanacak.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla inşa edilen akademide yaklaşık 2 bine öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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