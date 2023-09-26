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        Van'da düzenlenen "Türkiye-İran 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" tamamlandı

        Van'da, Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye-İran 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:04
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        Van'da düzenlenen "Türkiye-İran 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" tamamlandı
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        Van'da, Türkiye ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye-İran 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" sona erdi.

        Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İran'ın Hoy kenti Fermandarı Zebihullah Kazımi, iki ülke arasındaki sınır hattında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili mutabakat metnini imzaladı.

        Programda konuşan Balcı, İran heyetiyle iki gündür süren görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

        Dün İran'dan yetkililerin katılımıyla "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nın da yapıldığını anımsatan Balcı, şunları kaydetti:

        "Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Ulaşım, turizm, gümrük gibi konularda görüşmeler yapıldı. Ardından 57. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi. İstişareler oldu. Bu toplantıların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, Türkiye ve İran'daki vatandaşların huzur ve refahına katkı sağlamasını diliyorum. İran heyetini ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantıların iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum."

        Kazımi ise kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından mutabakat metinleri imzalandı.

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