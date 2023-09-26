Van Valisi Balcı'dan Mevlit Kandili mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Müslümanlar için en müstesna zaman dilimlerinden olan Mevlit Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Hz. Muhummed'in hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştiren, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Mevlit Kandili olarak idrak ettiğimiz Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu mübarek zaman dilimi, Hz. Muhammed'in insanlığa bıraktığı kutlu mirası anlamak, hayatımızda rehber edinmek ve tatbik etmek için de çok önemli bir fırsattır. Efendimizin evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile kıymetli Vanlı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik eder, bu gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini, barış ve esenliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim."