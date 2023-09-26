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        Van'da düzenlenen "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı" sona erdi

        Van'da, Türkiye ve İran'dan yetkililerin katılımıyla yapılan "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı", mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:49
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        Van'da düzenlenen "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı" sona erdi
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        Van'da, Türkiye ve İran'dan yetkililerin katılımıyla yapılan "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı", mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla sona erdi.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, dün başlayan toplantıda sınır ticareti, ulaşım, gümrük ve turizm konularının ele alındığını söyledi.

        İki ülkenin ekonomik işbirliğinin artırılması amacıyla birbirinden önemli konular ve alt başlıklar üzerinde çalıştıklarını belirten Balcı, şunları ifade etti:

        "İstişare oturumlarımızın sonunda bir kez daha ortak anlayış, inanç ve çözümlerle müşterek sorunlarımızın üstesinden gelinebileceğinin idrakine vardık. Sorunlarımıza farklı bakış açıları ve çözüm önerileri getirerek bunlar hakkında tecrübelerimizi paylaştık. İki gün süren görüşmelerin sonunda kabul edilen nihai karar bildirilerini ortak mutabakatla kayıt altına aldık. Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın verimli geçtiğine ve bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

        - "Toplantının sonuçlarından memnun kaldık"

        İran'ın Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadegh Motamedıan da işbirliği toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

        Düzenlenen toplantılar sayesinde bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini dile getiren Motamedıan, şunları kaydetti:

        "Mutabakata göre yakın zamanda Tahran'dan Hoy ve Ankara'ya kadar tren hattını işleteceğiz. Her iki tarafın turizm alanında da üst düzey ilişkileri bulunuyor. Toplantının sonuçlarından memnun kaldık. Bundan sonra her iki tarafın vali yardımcıları 3 ayda bir toplantı yapacak. Toplantının 7'ncisi önümüzdeki yıl Urumiye'de düzenlenecek. Mutabakatın uygulanmasıyla daha fazla anlaşmaya varmayı umuyoruz. Ayrıca Urumiye Gölü'nün koşullarının iyileştirilmesi için bilimsel ve idari işbirliğine hazırız."

        Konuşmaların ardından Balcı ile Motamedıan, mutabakat metinlerini imzaladı.

        Programa, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosu Adil Cüneyit Akbal, Ağrı, Iğdır ve Hakkari'den yetkililer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile Türk ve İranlı yetkililer katıldı.

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