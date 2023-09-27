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        Van TSO, "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nı değerlendirdi

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:45
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        Van TSO, "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nı değerlendirdi
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        Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nı değerlendirdi.

        Atsushi Miyazaki salonundaki toplantıda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, ekonomik işbirliği toplantısında Van ve İran açısından eksik ve önemli birçok konunun çözüme kavuştuğunu söyledi.

        Sınır ticareti, gümrük, turizm ve ulaşım konularının çözümü noktasında istişareler yaptıklarını ifade eden Takva, "Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit açılması, İran bankalarının Van'da şube açması, gümrük kapısına tam donanımlı laboratuvar yapılması, sınır kapısında kimlikle geçiş yapılması, serbest bölge kurulması gibi önemli konuları gündeme getirdik." dedi.

        Kentte bir süre önce yapılan Van Mutfak Gurme Fuarı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Takva, şunları kaydetti:

        "Van'da insanların yeme, içme kültürüne ilişkin damak tadı ve zevklerini ortaya çıkarmak ve bunu bilinir hale getirmek ve kent ekonomisine katkı sağlama amacıyla çalışma yürüttük. Yönetim kurulumuz 3 yıl önce bunu planladı. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Fuarın asıl amacı Van yöresine ait yemeklerin ortaya çıkmasına ve sunumuna ilişkin bir lansmandı. İşin özü Van'ın haritası ve harita içerisindeki ilçelerin hangi ürünlere sahip olduğu ve yeme içme kültürümüze temel oluşturan gıdaların sergilenmesine ilişkindi. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem uluslar hem de uluslararası düzeyde ilki gerçekleştirilen fuar herkesin desteği ve katkısıyla güzel bir aşamaya geldi. 3 günde fuarı 22 bin 875 kişi ziyaret etti."

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