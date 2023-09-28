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        Muradiye'de 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesince, Muradiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:04
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        Muradiye'de 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesince, Muradiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmesine yönelik çalışalar sürüyor.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muradiye ilçesinde 8 kilometrelik Babacan-Devetaş grup mahalle yolu, 3,2 kilometrelik Yukarı Argit yolu ve 1,8 kilometrelik Keçikıran Mahallesi yolu sıcak asfalta kavuşturuldu.

        Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çizgi çalışması da yapılan mahalle yollarında çalışmalar tamamlandı.

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