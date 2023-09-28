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        Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan öğrencilere kaynak kitap desteği

        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:06
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        Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan öğrencilere kaynak kitap desteği
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        Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere kaynak kitap seti dağıtıldı.

        Akman, haftanın 5 günü branş öğretmenler tarafından verilen YKS'ye hazırlık kurslarına sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinden 110 öğrencinin katıldığını belirtti.

        Kursa katılanların öğrencilerin yüzde 70'inin kızlardan oluşmasının kendisini duygulandırdığını belirten Akman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Gençlere önem verin, gençlerle her zaman bir araya gelin. Gençler bizim geleceğimizin teminatıdır' şeklinde talimatları var. Biz de gençlere değer veriyor her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerle bir araya gelen ve kaynak kitapları dağıtan Akman, öğrencilere başarılar diledi.

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