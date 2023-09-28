Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kevenli Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.