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        Van'da "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" paneli yapıldı

        Van'da "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:55
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        Van'da "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" paneli yapıldı
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        Van'da "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" konulu panel düzenlendi.

        İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Van Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) organize edilen "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" panelinin açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kalkınmada iklim ve çevrenin önemli bir faktör olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin AB üyeliğine giden yolda çevresel faktörlerin önemli bir etken olduğunu belirten Çeliktaş, "Bütün amaç çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak. Daha yaşanabilir bir gelecek mümkün. Bu programın düzenlenmesi bizim açımızdan son derece önemli. Değerli katılımcılar burada iklim ve AB üyelik sürecini tüm hatlarıyla anlatacaklar. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim." dedi.

        Ardından sunum yapan İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas da Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun AB üyeliğine sıcak baktığını ifade etti.

        Türkiye'nin her zaman AB için stratejik bir ülke olduğunu anlatan Nas, "Türkiye her zaman AB'ye aday bir ülke konumunda. Karşılıklı ilişkiler söz konusu. Avrupa pazarındaki değişiklikler her zaman Türkiye'yi etkiler. Bu durum AB'deki gelişmeleri yakından izlememiz sonucunu doğuruyor." diye konuştu.

        AB'ye üyelik sürecinin en önemli konularından birinin "Avrupa Yeşil Mutabakatı" olduğunu aktaran Nas, şunları kaydetti:

        "Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece bir iklim ya da çevre politikası değil. İklim konusundaki hedeflere ulaşmak için bütün alanlara, tarımdan sanayiye, ulaştırmaya kadar birçok alanda büyük bir dönüşümü getiriyor. Aslında bugün dünyada gördüğümüz birçok krizin, birçok sancının da temelinde bu dönüşüm yatıyor. Fosil yakıtlar dediğimiz petrol, kömürün yerini güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakması çok önemli. Bu da kolay bir süreç değil. Motorlu taşıtların kullanılmasından elektrikli taşıtlara geçilmesi, yeşil hidrojen olarak adlandırılan yeni kaynakların, yeni yakıtların kullanılması önemli süreçler. Çünkü bir değişimi tetikliyor. Bunun yapılabilmesi için altyapının değişmesi lazım. Aynı zamanda bu yeni enerji kaynaklarının ticari olarak piyasaya sürülebilmesi gerekiyor. Bu süreç kapsamında aslında önemli bir yol alındığını da görüyoruz."

        İKV Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Gökhan Kilit ve İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri'nin de sunum yaptığı panelde katılımcıların soruları yanıtlandı.

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