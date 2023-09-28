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        "13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" başladı

        "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı", 13. kez kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:08
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        "13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" başladı
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        "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı", 13. kez kapılarını açtı.

        Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törenle başlayan fuarda, birçok ilin yanı sıra 4 ülkeden 151 firmanın temsilcileri, açtıkları stantlarda ürünlerini sergiledi.

        Açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Turizmin, kentlerin gelişmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Biz de turizmi desteklemek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda kentteki birçok tarihi eseri eski ihtişamına kavuşturmak için restore ediyoruz. Akademik ve bilimsel temele dayalı turizm master planı olan sayılı illerdeniz. Turizmimize katkı sağlayacak eğitim, spor, tarım, kültür gibi birçok alanda projelerimizi hayata geçirdik. Bu anlamda fuarlara da destek veriyoruz. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı da önemli bir fuar. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van'ın ticaret, turizm, hayvancılık ve sanayi merkezi olduğunu ifade ederek, "Yaşadığımız kentte, yaşadığımız topluma sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün Van Gölü'nü anlatırken göl ile ilgili her şeyi iyi bilmeliyiz. Urartu'yu tanımalıyız. Van'ın tarihi dokularını iyi görmeliyiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Balcı ve beraberindekiler stantları gezdi.

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