Van'da su ürünleri denetimi yapıldı

Van'da su ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri, perakende satış yerleri, balık tezgahları, iç sular, karaya çıkış noktaları, alabalık tesisleri, balıkçı tekneleri ve yol güzergahları denetlendi.

Denetimde satışa sunulan balıkların boyları ve uygunlukları ölçüldü, esnafa hijyen uyarısı yapıldı.