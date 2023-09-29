Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 967,63 gram sentetik uyuşturucu, 11,33 gram esrar, 4,54 gram sentetik kannabinoid, 3,83 gram eroin ve 1,51 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 15'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.