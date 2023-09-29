Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli yapıldı

        Van'da, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli düzenlendi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında, bilimde hızlı gelişmelerin yaşandığını söyledi.

        Ülke olarak buna ayak uydurmaları gerektiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye'nin önü açık. Ülkemiz fırsatlar ülkesi. Herkesin bundan faydalanması gerekiyor. Gençlerin en az 2 dil öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bilim yolculuğuna çıkacak gençler için Türkiye büyük bir fırsat. Ülkemiz 21'inci yüzyılda bilimde, kültürde, sanatta ve yaşamın her alanında büyük işlere imza atacak. Biz de ilimizde gençlerimiz için önemli atılımlar atıyoruz. Kültür merkezi inşa edeceğiz. Halk Kütüphanesi'nin ihalesi yapıldı. 13 ilçede bebek ve çocuk kütüphaneleri ile bilim merkezleri inşa ediyoruz. Bilimsel faaliyetleri, sempozyumları, panelleri ve aktiviteleri destekliyorum. Van'da güzel işler oluyor. Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise dünyanın bugünkü medeniyet seviyesine ulaşmasında en büyük ve en önemli payın bilime ait olduğunu söyledi.

        İnsanın uygarlığa kattığı en önemli ürünün modern bilimin yükselen yapısı olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

        "Bilim tarihine dair yapılan çalışmalar bilimin gelişim süreçlerinin açıklanmasını ve bilimsel gelişmenin öncülerinin belirlenmesini sağlamıştır. Böylelikle bilimin öncüleri arasında birçok Türk-Müslüman bilim insanının yer aldığı da ortaya çıkmıştır. Mensubu olduğumuz bu coğrafyadaki bilim insanlarını tanımak ve tanıtmak büyük bir ödev olarak karşımızda durmaktadır. Bu anlayışla bugün üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde sunulan bildiriler söz konusu dönemi ve dönemin bilginlerini tanımamız için önem arz etmektedir. Panelin hem katılımcılara hem de dinleyicilere büyük katkı sunacağını düşünüyorum."

        Oturumlarla devam eden panele, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Kapıköy Sınır Kapısı'nı yıl başından bu yana 1 milyon 226 bin 865 kişi kull...
        Kapıköy Sınır Kapısı'nı yıl başından bu yana 1 milyon 226 bin 865 kişi kull...
        Van'daki kavgada gözaltı sayısı 19'a çıktı
        Van'daki kavgada gözaltı sayısı 19'a çıktı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 19'a yüksel...
        Van'da 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 19'a yüksel...
        Van'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Van'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Van'da "Bisikletini Kap Gel" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Bisikletini Kap Gel" etkinliği düzenlendi