Van'da hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hasta yakınlarının darbettiği doktor, müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hastanenin acil servisinde görev yapan ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulus, travma odasında müdahale ettiği hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin araya girdiği saldırının ardından iki hasta yakını, polisler tarafından gözaltına alındı.

Aldığı darbelerle yaralanan Ulus'un yapılan kontrollerinde bir omzunun kırıldığı, diğer omzunda ise çıkık olduğu tespit edildi.

Ulus, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya hastaneye gelerek yaralı doktoru ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman'dan bilgi aldı.

Hastaneye gelen Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp olayının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bilgin, "Doktorumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Sağlıkta Şiddet Kanunu'nun bir an önce devreye konulması lazım. Saldırganların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Şifa dağıtan bu insanlara şiddet elini uzatmak utanç verici. Bunu yapanları şiddetle, nefretle kınıyoruz." diye konuştu.