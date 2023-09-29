Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Hakkari-Van kara yolunun Başkale ilçesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 30 AD 375 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 34 NP 8449 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Van'da 270 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Van'da 270 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Van'da hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
        Van'da hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
        Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı
        Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı
        Van'da "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli yapıldı
        Van'da "7 Bilge 7 Bölge/Astronomi ve Uluğ Bey" paneli yapıldı
        Kapıköy Sınır Kapısı'nı yıl başından bu yana 1 milyon 226 bin 865 kişi kull...
        Kapıköy Sınır Kapısı'nı yıl başından bu yana 1 milyon 226 bin 865 kişi kull...
        Van'daki kavgada gözaltı sayısı 19'a çıktı
        Van'daki kavgada gözaltı sayısı 19'a çıktı