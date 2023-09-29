Van'da minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolunun Başkale ilçesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 30 AD 375 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 34 NP 8449 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.