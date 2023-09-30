Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği gerçekleştirildi.

Müftülük ve sivil toplum örgütlerince Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaside ve ilahilerin okunduğu programda konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Şık, "Sevginiz, muhabbetiniz devam ettiği müddetçe inşallah hatalarımızın, kusurlarımızın telafisi için Rabbimiz bize fırsat verecektir. Kıymetli kardeşlerim, muhabbeti küçümsemeyelim. Resulullah aşkını küçümsemeyelim. Ne olur her daim kalbimizde, zihnimizde canlı tutalım. Bu yolu belirleyen Allah'tır. Bu yolun sağını, solunu, virajlarını, yokuşlarını, inişlerini hepsini belirleyen Allah'tır. Bu yolun sonunda cennet, adalet, merhamet, kardeşlik, hak, hukuk var. Dolayısıyla hiçbir şeyin bizi bu yoldan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca da "Rabbimizin kitabını, kitabında anlattıklarını, Peygamber Efendimizin sünnetini yaymak, gençlerimize, büyüklerimize aşılamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Allah'a ve resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Eğitimde, ailemizde, toplumsal hayatta, sosyal hayatta nerede olursa olsun Peygamber Efendimizin hayatını kendimize düstur etmek için hepimiz çalışmalıyız. Bunun için gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından din görevlileri mevlit okudu, dua etti.