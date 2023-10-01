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        Van'da bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi

        Van'ın Başkale ilçesinde doğuştan engelli olan 7 yaşındaki Serdar Alkan'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:58
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        Van'da bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Van'ın Başkale ilçesinde doğuştan engelli olan 7 yaşındaki Serdar Alkan'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Aşalan Mahallesi'nde yaşayan Alkan'a pediatrik tekerlekli sandalyeyi ulaştıran Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

        Dernek olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Tüm engelli kardeşlerimize ulaşmayı, onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye ediyoruz. Serdar Alkan'ı da tekerlekli sandalyesine bindirdik. Bir süre gezdirdik. Bundan sonra istediği yere daha rahat gidebilecek. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

        Baba Şahap Alkan ise oğlunun yürüyemediği için evden çıkamadığını bildirerek,"Tekerlekli sandalye ihtiyacımız vardı. İhtiyacımız karşılandı. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

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