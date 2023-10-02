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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı

        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:20
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı
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        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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