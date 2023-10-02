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        Van'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        Van'da sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:30
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        Van'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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        Van'da sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kent merkezinde gece başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Araçların ilerlemekte güçlük çektiği İpekyolu Caddesi'nde, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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