Vanspor FK Başkanı Kıyak'tan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekibi Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, dün oynanan Zonguldak Kömürspor maçının ardından yanan olaylara ilişkin, "TFF temsilcileri, Emniyet Müdürlüğünün ve yayıncı kuruluşun görüntüleri var. O maçta nelerin yaşandığına dair her şey gün yüzüne çıkacak." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekibi Vanspor FK'nin başkanı Feyat Kıyak, dün oynanan Zonguldak Kömürspor maçının ardından yanan olaylara ilişkin, "TFF temsilcileri, Emniyet Müdürlüğünün ve yayıncı kuruluşun görüntüleri var. O maçta nelerin yaşandığına dair her şey gün yüzüne çıkacak." dedi.

Kulübün İskele Mahallesi'ndeki tesislerine basın toplantısı düzenleyen Kıyak, sporun ahlak ve dürüstlük gerektirdiğini söyledi.

Dünkü maçta yaşananların kameralarda göründüğünü ve bütün gerçeğin en yakın zamanda ortaya çıkacağını belirten Kıyak, başkanlık sürecinden bu yana gelen bütün misafir takımlara Van'ın misafirperverliğini gösterdiklerini anlattı.

Konuk takımların başkanlarını, yöneticilerini sporcularını nasıl karşıladıklarını herkesin bildiğini ifade eden Kıyak, şöyle konuştu:

"Biz, misafir olan bütün takımlarla mücadele ettikten sonra sonuç ne olursa olsun maç sonunda gider helallik alırız. Bunu şehrim adına, takımım adına ve taraftarım adına yaparım. Dün de bunun gibi olaylar yaşandı. Şükrü Öztürk diye bir arkadaş şahsım adına farklı ithamlarda bulunmuş fakat bunu ahlaki bulmuyorum. Ben büyük bir camianın başkanıyım. Dün yaşanan mağlubiyetin ardından şehirlerine kahraman olarak dönmeleri için yaptıkları bir oyundu. Tekrar onları takdir ediyorum, iyi bir algı yarattılar, iyi senaryo yazdılar ve şehirlerine kahraman olarak dönmeye çalıştılar. TFF temsilcileri, Emniyet Müdürlüğünün ve yayıncı kuruluşun görüntüleri var. O maçta nelerin yaşandığına dair her şey gün yüzüne çıkacak."

Vanspor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu ise her maçta olayların yaşanabileceğini ancak dün farklı oyunların oynandığını ileri sürdü.

Hanoğlu, "Bugün asıl mesele kulüp başkanı veya yöneticiler değil. Bugün asıl mesele Van ve ayaklar altına alınan misafirperverliğimiz. Hastaneye kaldırılan oyuncular oldu ve biz yöneticiler olarak hastaneye gittik. Hastaneden çıkana kadar futbolcu kardeşimizin yanında olduk. Yeri geldi sedyesini taşıdık. Sözde hastaneye de silahla gitmişiz fakat hastanenin kameraları var. Söyledikleri sözleri ispat etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına, kulübün 2. başkanı Halil Pektaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.