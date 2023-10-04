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        Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi

        Van Gölü'nde 3 noktada çıkan hortumlar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:26
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        Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi
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        Van Gölü'nde 3 noktada çıkan hortumlar görüntülendi.

        Van ve çevresinde iki gün önce başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün üç noktasında hortum meydana geldi.

        Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Vatandaşlardan Zafer Başak, ilk kez göl üzerinde hortum gördüğünü belirterek, "Aracımla seyir halindeyken gölde 3 hortum gördüm. Çok heyecanlandım. Güzel bir görüntüydü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Cep telefonumla kaydettim." dedi.

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