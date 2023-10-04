Van'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Van Emniyet Müdürlüğünce, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli okullardan eğitim gören öğrenciler katıldı.

Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrencilere broşürler dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra barınağı gezerek hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

Polis memuru Esen Karaman, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği kapsamında çocukları hayvan koruma barınağına getirdiklerini söyledi.

Karaman, merkezde görevli uzman hekimlerin çocuklara aydınlatıcı bilgiler verdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Burhan Burkan ise "Hayvanların korunması, barınması ve beslenmesi için faaliyet yürütüyoruz. Bu gün dolayısıyla bakım merkezimizi kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler ziyaret etti. Hayvan sevgisinin aşılanması için bu ziyaretler önem arz etmektedir. Hayvanları sevelim, koruyalım." diye konuştu.