Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

        Van Emniyet Müdürlüğünce, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Emniyet Müdürlüğünce, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe, çeşitli okullardan eğitim gören öğrenciler katıldı.

        Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrencilere broşürler dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra barınağı gezerek hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

        Polis memuru Esen Karaman, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği kapsamında çocukları hayvan koruma barınağına getirdiklerini söyledi.

        Karaman, merkezde görevli uzman hekimlerin çocuklara aydınlatıcı bilgiler verdiğini ifade etti.

        Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Burhan Burkan ise "Hayvanların korunması, barınması ve beslenmesi için faaliyet yürütüyoruz. Bu gün dolayısıyla bakım merkezimizi kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler ziyaret etti. Hayvan sevgisinin aşılanması için bu ziyaretler önem arz etmektedir. Hayvanları sevelim, koruyalım." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Van'da sağanak etkili oldu
        Van'da sağanak etkili oldu
        Van Gölü'ndeki hortum kamerada
        Van Gölü'ndeki hortum kamerada
        Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi
        Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi
        Van'da sağanak etkili oldu
        Van'da sağanak etkili oldu
        Van'ın yükseklerine kar yağdı
        Van'ın yükseklerine kar yağdı
        Vanspor FK Başkanı Kıyak'tan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası yaşanan olay...
        Vanspor FK Başkanı Kıyak'tan, Zonguldak Kömürspor maçı sonrası yaşanan olay...