Van'da zabıta ekipleri denetimlerde yaka kamerası kullanacak Van'da zabıta ekipleri, denetim ve uygulamalarda görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanacak.

Van'da zabıta ekipleri, denetim ve uygulamalarda görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesini artırmak ve kentteki düzeni sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yeni bir uygulamaya imza attı.

Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamaların daha şeffaf yürütülmesi ve olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla zabıta personeli, ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarını kullanmaya başladı.

Uygulama kapsamında zabıta personeline, yaka kameralarının kullanımı ve teknik özellikleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkanı Yusuf Coşar tarafından personele yaka kameraları teslim edildi.