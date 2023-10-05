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        AK Parti Van İl Başkanı Güray'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama

        AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:41
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        AK Parti Van İl Başkanı Güray'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama
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        AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Güray, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'nin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin kendisine gösterilen güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını aktaran Güray, şunları kaydetti:

        "22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel, 4 yerel, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Güray, "Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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