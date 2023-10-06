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        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 400 bin liraya çıkarıldı

        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 250 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:00
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        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 400 bin liraya çıkarıldı
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        Van'da "1 Milyon Koyun Projesi"nde kredi miktarı 250 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

        Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları ve Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen proje, kırsal bölgelerde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özuysal arasında imzalanan protokolle, çiftçilere verilen bir yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi miktarı 250 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

        Balcı, Türkiye'nin mera varlığının yüzde 10'una sahip olan Van'da meraların koyunlarla doldurulacağını belirterek, "10 bin aileye 100 koyun vermeyi hedeflediğimiz projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 1421 kişiye 141 bin 160 koyun verildi. Projemizde yeni bir gelişme oldu. Daha önce 250 bin lira olan kredi 400 bin liraya çıkarıldı. Emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Hayırlı olsun." diye konuştu.

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