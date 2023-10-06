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        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi

        Van Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine Van Müzesi'ni gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:43
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        Van'da öğrenciler müzeyi gezdi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine Van Müzesi'ni gezdirdi.

        Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, eğitim öğretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fevzi Geyik Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler belediyeye ait araçlarla Van Müzesi'ne getirildi.

        Müzede, sergilenen eserleri yakından inceleyen öğrenciler, görevlilerden ve öğretmenlerinden bilgi aldı.

        Müze ziyaretinden keyif aldıklarını söyleyen öğrenciler, etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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